Karsu’ya sahnede anne-kız sürprizi

Uluslararası Bursa Festivali'nde Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte konser veren Karsu, sahnede bir sürpriz yaşadı. Keman sanatçısı Zeynep Soyberk (45) ile konservatuar öğrencisi kızı Nehir Mandıracı (16), ilk kez aynı sahnede yer alıp, keman çaldı. Orkestra üyelerinden bazıları hastalanınca Nehir Mandıracı son anda sahneye çıkmıştı. Karsu konser sırasında şarkılara ara verip anne-kız ile sohbet etti.

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Bu yıl 61’incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, söz yazarı ve piyanist Karsu Dönmez ile Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın konseri ile başladı. Konserde, keman sanatçısı Zeynep Soyberk ile kızı Nehir Mandıracı da sahne aldı. Orkestrada yan yana keman çalan anne ile kızı, Karsu’nun da gözünden kaçmadı. Karsu’nun mikrofon uzattığı anne ve kızıyla sohbeti seyircilerden uzun süre alkış aldı.

“İLK DEFA BENİMLE AYNI SAHNEDE ÇALDI”

Orkestra üyelerinden bazılarının rahatsızlandığını, bu nedenle kızı ile aynı sahneyi paylaşma şansı yakaladığını söyleyen 25 yıllık Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Zeynep Soyberk, “Karsu Dönmez ile festival açılış konseri gerçekleştirdik. Orkestramızın geleneksel açılış konserlerinden birisidir. Son anda bazı arkadaşlarımızın sağlık nedeniyle katılamaması ile kimi davet edebiliriz diye düşünürken son anda kızım aklımıza geldi. Çok gurur duydum. Kendisi ilk defa benimle sahnede çaldı. Bu konserden sonra birlikte konser vermeye karar verdik” diye konuştu.

“KEMAN SESİNİ DUYARAK BÜYÜDÜ”

Kızının küçük bir kemanla müziğe başladığını söyleyen Soyberk, “Nehir, benim mesleğim dolayısıyla doğduğundan itibaren hatta karnımda klasik müzikle büyüdü. Bazen konserleri izlerken, onu görebileyim diye ön sıralara oturttururdum. Küçük olduğu için uyurdu ama gelen konuk şefler, ‘Ne kadar güzel çalmışız. Huzurla uyuyor’ derdi. Nehir, bu sesleri duya duya bir zaman sonra kendisi de yapmak istedi. Keman sesini duyarak büyüdü. Bu yüzden de kemanı seçti diye düşünüyorum” dedi.

“ÇOK HEYECAN VERİCİ BİR DUYGUYDU”

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi Nehir Mandıracı da “Bu teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Biraz stresliydim çünkü Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile ilk provalarım ve ilk konserim olacaktı. Hemen kabul ettim. Benim için tarifi olmayan çok heyecan verici bir duyguydu. Annem ile ilk defa aynı sahnede bulunuyorum. Karsu gibi başarılı bir solist ve Naci Özgöç gibi başarılı bir şefin yönetimindeki orkestrada olmak benim için heyecan vericiydi. Annemle de bundan sonra çalışmalarıma devam etmeyi çok isterim. Zaten konser vermeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)