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Kartal Tibet’in cenaze detayları belli oldu! Vasiyetini de dikkate aldılar

Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet, bugün 83 yaşında hayata veda etti. Tibet için yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Oyuncu Civan Canova, yaptığı açıklamada "Tibet için, gerek pandemi nedeniyle gerekse kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacaktı." ifadelerine yer verdi.

Güncellenme: 16:33, 02/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Kartal Tibet’in cenaze detayları belli oldu! Vasiyetini de dikkate aldılar

Yeşilçam’ın usta ismi oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanatçının ölüm haberini oyuncu Civan Canova sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu: “Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim”

ÖZEL TÖREN İSTEMEDİ

Civan Canova, Kartal Tibet’in cenaze törenine ait detayları da sosyal medya hesabından paylaştı:

“Kartal Tibet için, gerek pandemi nedeniyle gerekse kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacaktır. Naaşı; yarın, 3 Temmuz Cumartesi günü, öğle namazını müteakip Zincirlikuyu caminden kalkacak, aynı yerdeki kabrine defnedilecektir. Mekanı cennet olsun.”

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Cumartesi Ölüm oyuncu sinema sosyal medya Türkiye
Yayınlanma Tarihi:16:30,