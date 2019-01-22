‘Kaslı Murat hadisesi’ Aslı’yı kızdıracak

Hadise, sosyal medya paylaşım sitesi Instagram'da Murat Boz ile bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa çok sayıda tepki geldi.

O Ses Türkiye’de yıllardır birlikte görev yapan Hadise ve Murat Boz hakkında kimi zaman aşk iddiaları ortaya atılıyordu. Özellikle Hadise’nin Boz’a hayran olduğu ve birlikte olmak için çok uğraştığı öne sürülüyordu. Hadise’den o dedikoduların tekrar doğmasına vesile olan bir fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğrafa “Muratım, kasları ve ben” notunu düşen Hadise’nin ekip arkadaşına aşık gibi baktığı gözlerden kaçmadı. Fotoğrafı görenler, Boz’un bir ayrılıp bir barıştığı uzatmalı sevgilisi Aslı Enver’in çok kızabileceğine yönelik yorumlarda bulundular.