Kate Beckinsale, kendisinden 24 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Kate Beckinsale, kendisinden 24 yaş küçük yeni sevgilisi Goody Grace ile görüntülendi. İngiliz oyuncu, kendisinden yaşça küçük sevgilileriyle son yıllarda dikkat çekiyor.

Geçen yıl 26 yaşındaki Pete Davidson ile aşk yaşayan 46 yaşındaki Kate Beckinsale, yine aşkı kendinden yaşça küçük bir müzisyende buldu.

Beckinsale, sabah yürüyüşünde 22 yaşındaki müzisyen Goody Grace ile el ele görüntülendi. İngiliz oyuncu, mart ayının başlarında Goody ile birlikte köpeğini gezdirirken görülmüş ve ikilinin arasında aşk dedikoduları çıkmıştı.

Goody Grace, Beckinsale’ın kızından sadece bir yaş büyük.

Ünlü oyuncu, şöhreti biraz da kendinden yaşça genç kişilerle yaşadığı ilişkilere borçlu. Beckinsale, geçtiğimiz yıl yine kendinden 20 yaş küçük komedyen Pete Davidson ile birlikteydi.