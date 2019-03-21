Kate Beckinsale ve sevgilisi Pete’in samimi görüntüsü
45 yaşındaki Hollywood yıldızı Kate Beckinsale ve kendisinden 20 yaş küçük komedyen sevgilisi Pete Davidson, arabada öpüşürken objektiflere yakalandı.
Beckinsale ve Davidson, The Dirt filminin Los Angeles prömiyerine birlikte katıldı. Basın mensuplarını peşlerinde sürükleyen çift, etkinlik çıkışında çağırdıkları özel aracın arka koltuğuna geçti.
Beckinsale ve Davidson, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına ve patlayan flaşlara aldırmadan öpüştü. Backgrid USA