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Kate Beckinsale ve sevgilisi Pete’in samimi görüntüsü
Kate Beckinsale ve sevgilisi Pete’in samimi görüntüsü
Hollywood filmlerinin aranan yüzlerinden Kate Beckinsale geride bıraktığımız akşam genç sevgilisi Pete Davidson ile samimi bir şekilde görüntülendi.
Magazin 21 Mart 2019 - 10:17

45 yaşındaki Hollywood yıldızı Kate Beckinsale ve kendisinden 20 yaş küçük komedyen sevgilisi Pete Davidson, arabada öpüşürken objektiflere yakalandı.

Beckinsale ve Davidson, The Dirt filminin Los Angeles prömiyerine birlikte katıldı. Basın mensuplarını peşlerinde sürükleyen çift, etkinlik çıkışında çağırdıkları özel aracın arka koltuğuna geçti.

Beckinsale ve Davidson, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına ve patlayan flaşlara aldırmadan öpüştü. Backgrid USA

Son güncelleme: 10:24 - 21.03.2019
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