Kate Beckinsale: Yıllar önce bebeğimi kaybettim

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan model Chrissy Teigen, bebeğini kaybettiğini oğlunun cansız bedeni ile çekildiği karelerle duyurmuştu.

TEIGEN’İ SAVUNDU

Bunun üzerine bazı sosyal medya kullanıcılarının Teigen’ı eleştirmesi üzerine oyuncu Kate Beckinsale da bir paylaşımda bulundu. Kate Beckinsale, Teigen’ı savunurken yıllar sonra herkesten gizli tuttuğu bir sırrı da açıkladı.

“SÜTÜN GELİYOR AMA BESLEYECEK ÇOCUĞUN YOK”

Beckinsale, “Yıllar önce, 20 haftalık bir bebeğimi kaybettim. Hamileliğimi sessiz tutmayı başarmıştım. Kesinlikle içeri çöktüm ve kimse bilmiyordu. Ayrıca kayıptan sonra vücudunuzun kalp kırıklığı devam ediyor, bakacak bir çocuğu varmış gibi davranmak…” notunu düştü. Beckinsale, yaşadığı üzüntüyü “Sütün geliyor ama besleyecek çocuğun yok” diyerek anlattı.