Kate Beckinsale’in Harvey Weinstein itirafı şoke etti

Kate Beckinsale, tecavüz ve taciz suçlamalarıyla 23 yıl hapis cezası alan Harvey Weinstein hakkında ilk defa konuştu. Beckinsale, başından geçen bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak herkesi şoke etti.

Cinsel istismar ve tecavüzden yargılanan ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein, geçen gün 23 yıl hapis cezasına çarptırılmış, olay mağdurları bir nebze olsun rahat nefes almıştı.

Ceza almasının ardından Harvey Weinstein itiraflarının yine ardı arkası kesilmedi. Ünlü oyuncu Kate Beckinsale, verilen karar sonrası Instagram hesabından, Serendipity filminin gala günü Weinstein ile ilgili yaşadıklarını anlattı.

5 Ekim 2001 yılında Weinstein’ın yapımcılığını üstlendiği Serendipity adlı filmin galası hakkında, “11 Eylül saldırılarından birkaç hafta sonra New York’ta böyle duyarsız bir etkinliğe katılmayı kimse istemiyordu ancak Weinstein’ın ısrarı üzerine gitmek zorunda kaldık” diyen Beckinsale, itirafına şöyle devam etti:

* Galadan sonraki sabah Harvey beni aradaı ve aynı yaşlarda olan kızıyla birlikte oynamaları için iki yaşında olan kızımı evine getirmemi istedi. Ben de “Tamam” dedim. Evine gittim ve Harvey anında bakıcıdan bebekleri farklı bir odaya götürmesini istedi.

* Onlarla gitmek istediğimde ise “Hayır sen burada bekle” dedi. Kapı kapandığı anda ise “Galamı mahvettin” diye bağırmaya başladı”

* Neden bahsettiği hakkında en ufak bir fikrim yoktu ve titremeye başladım. Harvey, “Eğer bir kırmızı halı düzenliyorsam dar bir elbise giyip kıçını sallarsın, göğüslerini sallarsın, kahrolası bir lezbiyen gibi görünerek kırmızı halıda yürüyemezsin” dedi. Ben de şok üzerine ağlamaya başladım.

“UMARIM BU CEZA CAYDIRICI OLUR”

Beckinsale, ünlü yapımcıya insanların hala yakınlarını aradığını, bekarlığa veda partisine gidiyormuş gibi gitmek bir yana galanın düzenlenmesini bile doğru olmadığını söylerken itirafına şöyle devam etti:

* Bağırıyor ve öfkeden kuduruyordu. Çocuğumu da alıp ordan çıkmayı başardım ama bu hiçbir yaptırımı olmayan, herhangi bir suç kapsamına bile girmeyen pek çok deneyimimden biri oldu. Ama bunun için de, yıllar içinde ona hayır dediğim farklı şeyler için de sinsice cezalandırıldım.

Weinstein’ın 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyunca taciz ve tecavüz ettiği tüm kadınlar adına ferahladığını belirten oyuncu, “Umarım bu ceza hem bu şehirde hem de diğer sektörlerde benzer davranışlar için caydırıcı olur” dedi.