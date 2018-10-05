Kate Hudson anne oldu! İşte, bebeğine verdiği isim…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

39 yaşındaki güzel oyuncu Kate Hudson, sevgilisi Danny Fujikawa’dan olan bebeğini kucağına aldı. 2 Ekim'de doğum yapan Hudson, kızına Rani Rose Hudson Fujikawa adını verdi.

Kızına, babasının ismini verdiğini açıklayan Hudson, “Kızımız Rani'ye dedesi Ron'un adını verdik. Ron kaybettiğimiz en özel insandı. Onun adını almak bir onur” dedi.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU

Hudson'ın önceki ilişkilerinden 14 yaşında Ryder Russell ve yedi Bingham Hawn adında iki çocuğu daha bulunuyor.