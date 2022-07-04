Kate Hudson’ın abisinin çıplak fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu

Ünlü aktris Kate Hudson, Instagram hesabından yayınladığı üstsüz pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak Hudson'ın kardeşinin fotoğrafa yaptığı yorum, "üstsüz fotoğraf"tan bile daha çok ilgi gördü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

43 yaşındaki ABD’li aktris Kate Hudson, üstsüz bir şekilde kahve içerken çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Ancak stratejik olarak yerleştirilmiş saçları, göğüslerinin tamamen açığa çıkmasını engelliyordu.

Hudson, fotoğrafı, “güneş çıktı” açıklamasıyla ve “güneş” kelimesi yerine emoji koyarak paylaştı.

Oyuncunun paylaşımına, birçok ünlü arkadaşının ve hayranının yorum ve beğeni yağdırdığı görüldü. Ancak Independent’ın haberine göre, bir yorum vardı ki, hepsinden daha çok dikkat çekti.

Kendisi gibi oyuncu olan 45 yaşındaki ağabeyi Oliver Hudson’ın, paylaşıma ironik bir şekilde, “Hayır…” cevabını vermesi büyük ilgi gördü.

İroni, Oliver’ın da Instagram’da tamamen çıplak bir şekilde poz verdiği bir fotoğrafını profil resmi yapmasından ötürü geliyor. Yanıtı, yorumunu “komik” olarak nitelendiren takipçilerinden 2.000’den fazla beğeni ve yüzlerce yanıt aldı.

Kate ve Oliver’ın ebeveynleri ünlü oyuncu Goldie Hawn ve aktör-şarkıcı Bill Hudson. Oliver daha öncesinde “çok açık bir ailede büyüdüğü” için “çıplaklığın hiçbir zaman tabu olmadığını” söylemişti. “Kesinlikle rahatım” diyen Oliver, “Şimdi çocuklarımla bile, biz sadece çıplak insanlarız. Tek yolu bu” diye ekledi.

İlginizi Çekebilir Britney Spears'ın çıplak pozları sosyal medyada olay oldu

İlginizi Çekebilir Victoria Beckham merak edilen egzersiz ve beslenme rutinini paylaştı