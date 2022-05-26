Kate Moss’un ifadesine Naomi Campbell’dan destek

Amber Heard ve Johnny Depp davası devam ederken ünlü model Kate Moss'un ifade vermesi dün gerçekleşen duruşmaya damga vurdu. Moss'un ifadesine yakın arkadaşı Naomi Campbell'dan da destek geldi.

Sozcu.com.tr

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Ünlü manken Naomi Campbell, Instagram’da Johnny Depp lehine ifade vermek için tanık kürsüsüne çıkan arkadaşına destek oldu. Campbell hikayesinde “Evet, söyle” yazdı. Campbell’ın sözlerine, Moss’un mahkemedeki ifadelerini özetleyen bir makalenin ekran görüntüsü eşlik etti.

Moss, Heard’ün geçtiğimiz günlerde verdiği bir ifadede Depp’in zamanında Kate Moss’u da merdivenlerden ittiğini söylemesi üzerine çağırıldı. Moss ise video ile katıldığı duruşmada tüm bu iddiaları reddetti.

Moss, “Beni asla itmedi, tekmelemedi veya herhangi bir merdivenden aşağı atmadı” dedi. Moss yaşanılan olayı ise şu sözlerle anlattı: “Çığlık attım çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve acı çekiyordum. Johnny bana yardım etmek için koşarak geri geldi ve beni odama taşıdı ve tıbbi yardım aldı.”

Tanıştıklarında Moss 20, Depp ise 31 yaşındaydı. Yaklaşık dört yıllık birliktelikten sonra ayrıldılar. Moss, daha önce Depp ile ayrılığını bir kabus olarak tanımlasa da oyuncuyu mahkemede destekledi.

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