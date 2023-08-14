Kate Moss’un OnlyFans modeli üvey kardeşinden şaşırtıcı itiraf

Dünyaca ünlü süper model Kate Moss'un üvey kız kardeşi Lottie Moss özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Kate Moss (49), 2011 yılında evlendiğinde nedimesi olan ve aralarında yakın bir ilişki olduğu düşünülen üvey kardeşi Lottie Moss (25), kendisinin ve ünlü ablasının sanıldığı gibi iyi anlaşamadıklarını açıkladı.

The Sun’a açıklama yapan Lottie, “Ben ve kız kardeşim hiçbir zaman yakın olmadık. Büyük bir yaş farkı var. Benimle bir ilişki kurmak istemesine gerek yok.”

“Gençken, anlayamadım. ‘Ailemden biri neden benimle ilişki istemiyor? Anlamıyorum.’ diye düşündüm.” dedi.

Kate’in babası Peter ve ikinci eşi Inger’in kızı olan OnlyFans yıldızı, etrafındaki diğer kişilerle konuştuktan sonra “ailenin karmaşık olduğunu” anladığını ve sırf üvey ablasının şöhreti nedeniyle bunun onların durumunu farklı kılmadığını söyledi.

Lottie, “Pek çok şeyde aynı fikirde değiliz. Onu seviyorum. O benim kız kardeşim ama yakın değiliz. Neyse ne.” diyerek konuya bakışını dile getirdi.

Kendi modellik kariyerine sahip olan Lottie, Kate’i 14 yaşındayken JFK’de keşfeden aynı ajans olan Storm Models tarafından işe alındı.

Ancak “hayatının kontrol altına alındığını” hissettiği modelliği deneyimledikten sonra 2021’de bıraktı ve yetişkinlere yönelik içerik oluşturma platformu OnlyFans’ı denemeye karar verdi.

Ücretli erotik içerikler sunan OnlyFans’ten memnun olan Lottie, herkesin “olumlu ve kibar” yaklaştığını ve cinsel yönünün güçlendiğini hissettiğini açıkladı.

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