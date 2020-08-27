Kate Winslet, sevişme sahneleriyle ilgili konuştu!

Kate Winslet ve Saoirse Ronan’ın başrollerinde olduğu Ammonite adlı film, önümüzdeki ay düzenlenecek olan Toronto Film Festivali’nde seyirciyle buluşaca. Filmin ana karakterini canlandıran Winslet, yönetmeni strese sokan sevişme sahneleri hakkında konuştu.

“SANDVİÇ YEMEYE BENZEMİYOR”

Hollywood Reporter dergisine konuşan Oscar ödüllü oyuncu, sevişme sahnelerini çekmeden önce yönetmen Frances Lee’nin çok gergin olduğunu söyledi. Winslet, “Sevişme sahneleri çekmek elbette sandviç yemeye benzemiyor” dedi.

Winslet, daha sonra rol arkadaşı Saoirse Ronan ile yönetmenin üstündeki gerilimi azaltmak için çözüm bulduklarını söyledi. Winslet, bu sahneler için Ronan ile birlikte bir kareografi oluşturduklarını ve ona göre hareket ettiklerini söyledi.

DUBLÖR KULLANMADI

44 yaşındaki Winslet, çıplak sahnelerde oynamanın kendisini gururlandırdığını da sözlerine ekledi. Başarılı oyuncu, “40 yaşın üzerinde ve doğumlar sonrası vücudumu göstermekten gurur duydum” diyerek birçok kadın oyuncunun bunu yapacak cesareti bulamadığını belirtti.

Yönetmenliğini Francis Lee’nin üstlendiği Ammonite, dünyanın ilk paleontolojist (fosil bilimci) olarak tanınan Mary Anning’in yaşamından kesitler sunuyor. Filmde İngiliz bilim insanı Anning’i Kate Winslet canlandırıyor.

