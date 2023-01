Kate Winslet’tan genç muhabire destek: Röportajı durdurup moral verdi

Avatar 2’de rol alan Kate Winslet, son günlerde sadece filmdeki başarılı performansıyla değil, aynı zamanda kibar jestiyle de beğeni topluyor. Winslet, Almanya’da katıldığı bir basın toplantısında genç bir muhabirin ilk röportajı olduğunu öğrenince yaptığı jestle viral oldu.

Winslet, Alman TV ağı ZDF’nin genç muhabiri Martha’nın ilk röportajı olduğunu duyunca röportajı durdurdu ve ona şunları söyledi: “Bunu ilk kez mi yapıyorsun? Tamam, tahmin et ne oldu? Bu röportajı yaptığımızda, şimdiye kadarki en harika röportaj olacak. Ve neden biliyor musun? Çünkü olacağına karar verdik. Sen ve ben, bunun gerçekten harika bir röportaj olacağına şu anda karar verdik.”

Kate Winslet reassuring this young girl that her interview will be amazing is the most precious thing I've ever seen pic.twitter.com/sm0D5FWWsM

— Liv Marks (@OliviaLilyMarks) January 9, 2023