Kathy Griffin ve Kate Beckinsale’in videosu büyük ilgi gördü

Oyuncu Kathy Griffin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem fiziğine şapka çıkarttırdı hem de güldürdü.

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Yer aldığı komedi programları ve dizilerle şöhret kazanan 57 yaşındaki oyuncu Kathy Griffin, geride bıraktığımız akşam gerçekleştirilen bir çekimden paylaşımda bulundu. 45 yaşındaki İngiliz sinema oyuncu Kate Beckinsale ile birlikte bikinili bir yürüyüş sergileyen Griffin geride bıraktığımız cuma akşamı yaptığı paylaşımda uzun bir koridorda bikiniyle yürürken görülüyor.

Sarı bikinisi ve ilerleyen yaşına rağmen sahip olduğu düzgün fiziğiyle dikkat çeken Kathy Griffin birlikte kamera karşısına geçtiği Kate ile şakalaşmayı da ihmal etmedi. O anları sosyal medya hesabından da paylaşan oyuncu; “Kate’i seviyorum ancak benimle bir güzellik yarışmasında boy ölçüşme imkanı asla yok! Ben de onu bir bikini yarışmasına davet ettim ancak o hala ona kimin vurduğunu bilmiyor” notunu düştü.