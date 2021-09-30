Katie Price tutuklandı

Estetik operasyonlar için sık sık Türkiye'ye gelen İngiliz şarkıcı, eski model ve reality show yıldızı Katie Price, alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra trafik kazası geçirdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Price, tutuklandı.

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İngiltere’nin güney doğusundaki Sussex vilayetinde aalkol ve uyuşturucunun etkisindeyken otomobil kullanan Katie Price, trafik kazası geçirdi.

KAZA SONRASI İTİRAF ETTİ

Price olay yerinde polise, “Uyuşturucu kullandım, araba kullanmamalıydım, itiraf ediyorum” dedi.

Sussex Polisi, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yıldızın tutuklandığını duyurdu.

43 yaşındaki Price 15 Aralık’ta yargılanacak.

“KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ”

Katie Price’ın ailesi, “Korktuğumuz başımıza geldi” dedi. Çok kez onun akıl sağlığından endişe ettiklerini belirten ailesi destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

İLK ESTETİK OPERASYONU 17 YAŞINDAYKEN GEÇİRDİ

İlk estetik operasyonunu 17 yaşında geçiren sonra da defalarca bıçak altına yatan televizyon yıldızı sıklıkla Türkiye’ye gelip estetik ameliyatlar oluyor.

Price, yüz ve göz kapağı gerdirme, kalça kaldırma, yağ aldırma gibi bir dizi operasyon için bıçak altına yatmıştı. Hatta o operasyonlar sırasında ve sonrasında çekilen görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

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