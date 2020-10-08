Katie Price’ın eski sevgilisinden bomba sözler

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve model Katie Price'ın "Beni şöhret için kullandı" açıklamasının ardından eski sevgili Kris Boyson, sessizliğini bozdu.

Katie Price’ın eski sevgilisi Kris Boyson’dan Instagram canlı yayınında şaşırtan açıklamalar geldi. 31 yaşındaki antrenör, bildiklerini anlatırsa Katie Price’ın kariyerinin biteceğini söyledi.

2019’un sonlarında aşkları sona ermeden önce Katie Price ile nişanlanan Kris Boyson, ünlü ismin sosyal medya yayınladığı videodaki olay yaratan iddialarına karşılık verdi.

Kris, “Bunu yapmak zorunda olmak istemiyordum” dedi, ancak Katie’nin açıklamaları sonrası başka seçeneğinin kalmadığını vurguladı.

“3 ERKEKLE ALDATTI”

İngiliz modelin kendisini 3 kere aldattığın iddia eden antrenör, eski sevgilisi hakkında “Dışarıda gezinmek ve başka yerlerde uyumak, onun için evde bekleyen çocuklarına bakmaktan daha önemli” ifadelerini kullandı.

Kris, “Bugün buraya sadece iddiaları düzeltmek için geldim, burada kimsenin kariyerini mahvetmek istemediğim için söylediklerime dikkat edeceğim, ki bunu kolaylıkla yapabilirim ama bu tür bir insan değilim” dedi.

Eski sevgili, “Şöhrete aç değilim ve para kazanmaya çalışmıyorum. Elimdeki kanıtların hepsini basına satabilirdim. Bunu yapmak istemedim, daha önce hiç yapmadım. Ama daha ne kadar dayanabilirim? Herkesin zamanını boşa harcadığı için yorumlarınızın çoğunu görmezden geliyorum, sadece söylediğiniz birkaç şeye değinmek istiyorum” şeklinde konuştu.