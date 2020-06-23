Katma Değer Şaban ne zaman çekildi? Katma Değer Şaban konusu ve oyuncuları…

1985 Türkiye yapımı Kartal Tibet’in yönettiği polisiye-güldürü sinema filmi olan Katma Değer Şaban’ın kadrosunda güçlü isimler yer alıyor.

KATMA DEĞER ŞABAN KONUSU

Şaban küçükken annesi ölünce babası tarafından Almanya’ya dayılarının yanına gönderilmiştir, babası ile tam 20 yıldır yüz yüze görüşmemiştir. Şaban (Kemal Sunal) özel eğitim almış gizli polistir, sadece polis biriminden bağlantısı olan birkaç üst rütbeli kişi kimliğini bilir ve asla gerçek işini ailesi dahil hiç kimseye söylemez. Aldığı eğitimler yüzünden birçok spor dalında birinciliği vardır, bunları kullanarak babasına yıllarca mektup ve fotoğraflar ile kendisini sporcu olarak tanıtmıştır. Babası çalıştığı yerdeki dolandırıcılık olayında suçlu bulunup, kefaletle dışarı çıkar. Tek başına suçluları bulup olayı çözemeyeceğini düşünür ve Almanya’dan yardımcı olması için oğlu Şaban’ı İstanbul’a çağırır. Babası Türk kültürü ile büyümüş bir genç beklerken, Şaban Avrupa kültürü almış, punkçı çılgın bir tarz ile Türkiye’ye gelir, kendisini herkese şarkıcı olarak tanıtır. Babası Şaban’ın punkçı, rockçı çılgın birisi olarak kendisine yardım edemeyeceğini düşünür ve olaylar gelişir. Filmde entelektüelliğe karşı olanlara, KDV vergi sistemine, devlete gönderme yapılmıştır. Türkiye’de KDV vergi yasası çıktıktan hemen sonra bu film yapılmıştır.

KATMA DEĞER ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal Şaban

Filiz Ersürer Tülin

Reha Yurdakul Kadir

Sevda Aktolga Gül

Dinçer Çekmez Halil

Eray Özbal Bülent

Seyfi Karadayı Hadi Bey

Mürüvvet İşsever Gül’ün Annesi

Ahmet Açan Bakkal

Memduh Ünsal Komiser