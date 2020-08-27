Aktör Orlando Bloom ile nişanlı olan ünlü şarkıcı Katy Perry, anne oldu ve bebeğinin ilk fotoğrafı da sosyal medyadan sevenleriyle paylaşıldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Daisy Dove adını verdiği kızını kucağına aldı. Aktör Orlando Bloom ile nişanlı olan Perry, karantina döneminde nişanlısının oğlu ile yakından ilgilenmiş ve anneliğe bu şekilde hazırlandığını söylemişti.

Geçen yıl Sevgililer Günü’nde nişanlanan Katy ve Orlando bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşarken 35 yaşındaki şarkıcının doğum haberi, iyi niyet elçiliğini yaptığı UNICEF’in Twitter hesabından paylaşıldı. Hesaptan anne ve babaya mutluluklar dilenirken aynı zamanda bebeğin son derece sağlıklı olduğu da bildirildi.