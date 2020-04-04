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Katy Perry, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Katy Perry, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Ünlü şarkıcı Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom ile ilk bebeklerini beklediğini geçen aylarda yeni şarkısı Never Worn White'a çektiği klip ile açıklamıştı. Ünlü çift, bebekerinin cinsiyetini Instagram'dan açıkladı.
Magazin 4 Nisan 2020 - 16:16

Katy Perry ve Orlando Bloom çifti, ilk çocuklarının cinsiyetinin kız olacağını Instagram üzerinden, eğlenceli bir fotoğrafla sevenleriyle paylaştı.

Nişanlısı Orlando Bloom’un pembe pasta kremasına bulanmış yüzünün fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Perry, “O bir kız” yazarak ilk bebeğinin kız olduğunu duyurdu.

Perry’nin bu paylaşımına birçok ortak arakdaşından beğeni ve yorum yağdı. Jeremy Scott, “Onu giydirmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Çift bu yaz planladıkları düğünlerini, corona virüsü salgını nedeniyle ertelemişti.

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