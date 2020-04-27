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Katy Perry dezenfektan kostümü giyip ‘Ellerinizi yıkayın’ dedi
Katy Perry dezenfektan kostümü giyip ‘Ellerinizi yıkayın’ dedi
Katy Perry, jüri üyesi olduğu müzik yarışması programında, el dezenfektanı kılığına girerek mesaj verdi: "El yıkayın..."
Magazin 27 Nisan 2020 - 09:10

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, corona virüsü ile başetmenin en önemli tedbirlerinden biri olan el yıkamaya dikkat çekmek için el dezenfektanı kostümü giydi. Jüri üyesi olduğu müzik yarışma programı American Idol’ün evden yapılan çekimlerinde giydiği kostüm ile ‘Ellerinizi yıkayın’ diyen Perry, sosyal medya hesabından da “Katy Perry burada, güvende kalmanızı ve ellerinizi yıkamanızı hatırlatırken American Idol’un daha önce hiç olmadığı kadar yeni bir döneme geçtiğini gösteriyor” mesajını verdi…