Katy Perry, eski kocası Russell Brand’in taciz skandalı sonrası ilk paylaşımını yaptı

Gösteri dünyası ünlü komedyen Russell Brand hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddialarıyla şoke olurken, gözler Brand'in eski eşi Katy Perry'e çevrildi. Perry, dehşete düşüren iddialar ortaya çıktığından beri ilk defa sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Katy Perry, eski kocası Russell Brand’in tecavüz ve cinsel saldırıyla suçlanmasından bu yana ilk kez sosyal medyada paylaşım yaparak sessizliğini bozdu.

Son günlerde tüm dünya, gösteri dünyasının önde gelen isimlerinden Russell Brand hakkında ortaya çıkan iddialarla şoke oluyor. Brand’in birden fazla kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilirken, olaylar yaşanırken çalıştığı BBC ve Channel 4’teki yöneticilerin de bu durumdan haberdar olması sert eleştirilerin nedeni oldu.

48 yaşındaki Brand, dehşete varan olayların 2006 ve 2013 yılları arasında gerçekleştiğini söyleyen dört kadın tarafından tecavüz, cinsel saldırı ve duygusal istismarla suçlanıyor.

KONUYLA İLGİLİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Brand’in eski eşi Katy Perry ise iddialar konusunda sessiz kalırken, iddiaların ortaya çıkmasından bu yana Instagram’da ilk paylaşımını yaptı. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Perry, yeni bot serisini tanıttı.

Perry, şu an için bu konuda sessiz olsa da 2013 yılında Vogue’a verdiği röportaj yeniden gündeme geldi.

BİR MESAJLA AYRILMIŞ

Perry, komedyenle ilk kez 2008 yılında tanıştı. Ardından da çift, 2010 yılında Rajasthan’daki Ranthambore Kaplan Koruma Alanı’nda Hindistan’da gösterişli bir düğünle dünyaevine girdi. Ancak Brand’in ertesi yıl şarkıcıya kısa mesaj yoluyla boşanmak istediğini söylemesiyle evlilikleri sona erdi.

Vogue röportajında ​​konuşan ünlü şarkıcı, gerçeği öğrenene kadar başlangıçta ayrılıkta kendini suçladığını söyledi. Perry, kesinlikle açıklayamayacağı bir gerçeğin kendisinde saklı olduğunu belirtti.

Brand ile ilgili ortaya atılan iddialardan sonra, şarkıcının boşanmanın ardından hangi sırra değindiği yeni spekülasyonlara neden oldu.

“KESİNLİKLE AÇIKLAYAMAM”

Perry röportajda: “O çok akıllı bir adam ve onunla evlendiğimde ona aşıktım. 31 Aralık 2011’de bana boşanacağını söylediği mesajı attığından beri ondan haber almadım. Bunun sona ermesiyle ilgili büyük bir sorumluluk hissettim ama sonra gerçeği öğrendim, bunu kesinlikle açıklayamam. Bıraktım ve şöyle düşündüm: Bu benim yüzümden değil; bu beni aşıyor. Bu yüzden bundan vazgeçtim.”

Brand, son günlerde birbirinden skandal iddiaların ortasında yer alıyor. The Times ve Sunday Times’ın, Channel 4 ile cumartesi günü yayınlanan ortak soruşturmada dört kadından gelen suçlamalar şoke etti. 16 yaşındayken Brand ile üç aylık ilişkisi sırasında cinsel saldırıya uğradığını ve hatta Brand’in kendisini okuldan BBC’nin aracıyla aldığını iddia eden bir kadın ve Brand ile arkadaşıyla üçlü seksi kabul etmediği için tecavüze uğradığını iddia eden bir kadın dikkat çekse de ünlü komedyenin saldırılarına daha fazla kadının uğramış olduğu belirtiliyor.

BBC ifşalardan sonra bir soruşturma başlatmamıştı ancak artan tepkiler üzerine bir sözcü sorunların araştırıldığını açıkladı.

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