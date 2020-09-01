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Katy Perry’den doğumdan sonra aynı karşısında ilk poz
Katy Perry’den doğumdan sonra aynı karşısında ilk poz
27 Ağustos'ta bir kız bebek dünyaya getiren ünlü şarkıcı Katy Perry, doğumdan sonraki ilk görüntüsünü aynı karşısında çektiği kareyle gözler önüne serdi.
Sozcu.com.tr
Magazin 1 Eylül 2020 - 10:43

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, geçtiğimiz günlerde ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Ünlü oyuncu Orlando Bloom’la mutlu bir beraberliği olan Perry, kızına Daisy Dove adını verdi.

Daisy Dove’un doğumundan bir gün sonra son albümü ‘Smile’ı yayınlayan Perry, sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor.

Katy Perry.

Doğumdan sonra ilk görüntüsünü Instagram’dan gözler önüne seren Perry, MTV Müzik Ödülleri’ne gönderme yaptı. Ayna karşısında poz veren Perry’nin karnındaki şişliğin henüz inmemesi dikkat çekti.