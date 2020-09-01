Katy Perry’den doğumdan sonra aynı karşısında ilk poz
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, geçtiğimiz günlerde ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Ünlü oyuncu Orlando Bloom’la mutlu bir beraberliği olan Perry, kızına Daisy Dove adını verdi.
Daisy Dove’un doğumundan bir gün sonra son albümü ‘Smile’ı yayınlayan Perry, sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor.
Doğumdan sonra ilk görüntüsünü Instagram’dan gözler önüne seren Perry, MTV Müzik Ödülleri’ne gönderme yaptı. Ayna karşısında poz veren Perry’nin karnındaki şişliğin henüz inmemesi dikkat çekti.