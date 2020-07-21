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Katy Perry’den hamilelik paylaşımı
Katy Perry’den hamilelik paylaşımı
Bebeğine kavuşmak için gün sayan Katy Perry, hamileliğindeki son halini takipçileriyle paylaştı.
Magazin 21 Temmuz 2020 - 10:42

Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom ile bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Hamileliğinin son dönemlerinde olan şarkıcı, yakında çıkacak olan yeni albümü ‘Smile’ın tanıtımını yeni hamile fotoğrafıyla tanıttı.

Instagram

Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafta, kendi markasına ait bir tişört giyen Perry, “Kısa tişört için hiçbir zaman fazla hamile değilim ve maske konusunda hiçbir zaman çok iyi değilim” notunu yazdı. Perry’nin giydiği tişörtün üzerinde yeni albümün adı olan ‘Smile’ yazması da dikkat çekti.

Instagram

Orlando Bloom ve Katy Perry çifti, yazın evlenmeyi planlamış ancak salgın nedeniyle düğünü ertelemek zorunda kaldı.  Bir önceki albümü Witness ile istediği başarıya ulaşamayan Perry’nin yeni albümü Smile, 14 Ağustos’ta dinleyiciyle buluşacak.

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