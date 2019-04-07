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Katy Perry’den takipçilerine ilginç soru
Katy Perry’den takipçilerine ilginç soru
Şarkıcı Katy Perry sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine ilginç bir soru yönlendirdi.
Magazin 7 Nisan 2019 - 09:06

Renkli ve enerjik kişiliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gösteren 34 yaşındaki Katy Perry, şimdilerde bir müzik yarışmasında jüri koltuğunda oturuyor. Sektöre genç yetenekleri kazandırmak üzere gerçekleştirilen yarışmada önemli bir pozisyonda olan Perry, programda giydiği kıyafetlerle de dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesabından rengarenk bir kıyafet içerisinde görüldüğü bir karesini paylaşan şarkıcı bu fotoğrafın altından “İçki olsaydım bana ne derdin?” sorusunu yöneltti.

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