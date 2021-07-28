Kavga ettiği komşusundan Halil Sezai’ye bir suç duyurusu daha

İstanbul Tuzla'da, geçtiğimiz yıl komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle “silahla yaralama”, “alenen hakaret”, “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “mala zarar verme” suçlarından toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, yaklaşık 1 buçuk ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olmuştu. Halil Sezai, bu kez sahne aldığı mekanda söylediği sözler üzerine adliyelik oldu. Hüseyin Meriç'in avukatı, şarkı sözlerinde müvekiline hakaret edildiğini savunarak Sezai hakkında suç duyurusunda bulundu.

TWİTTER'DAN HAKARET VE TEHDİT ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Halil Sezai'nin 42 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği hatırlatılarak, “Şüpheli, tahliyesinin hemen arkasından medyada, sosyal medyada ve 150 bin kişinin takip ettiği resmi Twitter hesabından, müvekkile açıkça hakaret ederek yine ölümle tehdit etmiştir” denildi. Dilekçede, “‘Şapkalı şeytan' diyerek, açıkça milyonlar önünde hakaret ederek itibarını sarsmış ve kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur” ifadesi kullanıldı.

ÇEKTİĞİ KLİPTE HAKARET ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Halil Sezai'nin çektiği klipte Hüseyin Meriç'e hakaret ettiğinin öne sürüldüğü dilekçede, “Şüpheli, cezaevinden çıktıktan sonra ‘Ağıt' adında bir klip çekmiş ve klipte cezaevi görüntülerinden sonra bir tarafta şapkalı şeytan ve kameralar, diğer tarafta polis memurları ve ortada kendisinin bulunduğu görüntüler ile müvekkilin onu haksız yere yargılattığı, devletin mahkemelerinin onu haksız yargılayıp ceza verdiği iması ile müvekkili başında şapkası bulunan boynuzlu şeytan kılığında bir görüntü ile simgelemiştir. Bu şekilde müvekkile hakaret ederek milyonlarca insana rezil etmek, müvekkili mahkeme kararına rağmen karalama ve haksız çıkartma ve kendini masum gösterme gayretindedir” ifadelerine yer verildi.

KİN BESLEDİĞİ SAVUNULDU

Dilekçede, Halil Sezai'nin 18 Temmuz 2021'de yaptığı açıklamada, Kafası iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemediğini, ‘bir dahaki sefere inşallah' ifadelerini kullandığı belirtildi.

Dilekçede, “Bu kişi halen açık açık sahneden ve tüm basından, az yaptığını, bir dahaki sefere daha da yapacağını, adalet sistemi ile dalga geçer gibi söylemektedir. Müvekkilimin can korkusu vardır. Bu kişi, müvekkilimi her an öldürebilir. Müvekkilime kin beslemekte ve bunu her ortamda çekinmeden dile getirmektedir” denildi.

SEZAİ'NİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Uzaklaştırma ve koruma talep edilen dilekçede, Halil Sezai'nin tutuklanmasına ve tutuklu yargılanması için dava açılmasına karar verilmesi istendi.