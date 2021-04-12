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Kavga sonrası serbest kalan Mustafa Üstündağ: Adalet yerini buldu

BOTAV Rally Bodrum yarışması dün akşam düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Törenin ardından Kurtlar Vadisi’nin ünlü oyuncusu Mustafa Üstündağ’ın arkadaşlarının bir organizasyon yetkilisini darbettiği öğrenildi. Aralarında Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi serbest bırakıldı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 20:22, 12/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Kavga sonrası serbest kalan Mustafa Üstündağ: Adalet yerini buldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde çıkan kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, olayda bacağından yaralanan H.G., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Savcı, diğer 5 şüpheliden Mustafa Üstündağ ile olayda tabanca ile H.G.’yi yaraladığı ileri sürülen H.K.’nin tutuklanmasını talep etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen aralarında Üstündağ’ın da bulunduğu diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜSTÜNDAĞ: ADALET YERİNİ BULDU

Adliye çıkışında ağabeyi ve arkadaşlarına sarılan Mustafa Üstündağ, “Bir yanlış anlama ve gerginliğin ardından çıkan olayların olmasını yaşanmasını istemezdik, oldu. Üzgünüz, gördüğünüz gibi serbest bırakıldık. Bir yanlış anlaşılma oldu. Daha sonra bir basın açıklaması yapacağım. Adalet yerini buldu” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:19:59,