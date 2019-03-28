Kavgada bile söylenmez! Dalkılıç ve Kuyucu gerginliği…

Kuyucu, Twitter hesabından Murat Dalkılıç’ı etiketleyerek Alpay’ın şarkı söylediği videoyu şu sözlerle paylaştı: “Değerli Murat Dalkılıç‘a ödev: Bu yorumu yapabilecek bir performans duymak istiyoruz yeni albümünde, gerçek müzik eleştirmenlerinden korkma, onlardan öğrenecek çok şeyin var. Bak bu ağabeyin Alpay, şarkının adı ‘Gözlerin’. 50 yıldır sahnede darısı başına inşallah.

Ödev 2:

Değerli Murat Dalkılıç‘a: Gerçek bir yorumcu nasıl şarkı söyler? Katıldığın programlarda hep geyik yaptığınız için belki konuşulmamıştır. Çok tizlere çıkıyorsun, gereksiz itici oluyor . Bak Alpay Gitme şarkısında nasılda konuşturuyor yorumunu, bu şarkıyı öğren bence.”

“ÇAKMA STAR TROLLERİ”

Bir Twitter kullanıcısından “Sen çok konuşmaya başladın” eleştirisi alan Michael Kuyucu, “Bir sonrakinde sana ve patronun Murat Dalkılıç'a soracağım. Çakma star trolleri…” cevabını verdi.

“TERBİYESİZLİĞİN SINIRINI AŞTIN”

Murat Dalkılıç, bu sözler üzerine Michael Kuyucu'ya Twitter üzerinden yanıt verdi: Bana bak! Sen iyice terbiyesizliğinin sınırını aştın. Birilerine dil uzatmayı bu kadar rahat yapabiliyorsan, sana uzanan dillere de tahammül et! Senden 20 yaş küçük insanlara böyle mi örnek oluyorsun?

“BÖYLE ADAMLARA GENÇ Mİ EMANET EDİYORSUNUZ SİZ?”

Ayrıca şarkıcı, Michael Kuyucu'nun akademisyenlik yaptığı üniversiteye çağrıda bulunarak, “Böyle adamlara genç mi emanet ediyorsunuz siz” ifadelerini kullandı.

“MURAT’IN MEDYAYA KARŞI TAVRINI BEĞENMİYORUM”

Tartışmanın ardından Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlanan Michael Kuyucu, şu açıklamalarda bulundu: “Murat’ın medyaya karşı tavrını beğenmiyorum. Bunu benim eleştirme hakkım yok belki ama öte yandan müzik durumunu eleştirme hakkım var. Murat Dalkılıç ve Murat Boz müzik kariyerlerinde büyük bir düşüş yaşıyor. Çünkü kendilerini TV programlarına ve sinemaya kaptırdılar. Neden? Çünkü orada para var. Bu ticari anlamda doğru bir hareket olabilir. Ama herkes kendi işini yapmalı. Hak ettikleri yere gelmek için çaba sarf etmiyorlar. Uğraşmıyorlar, salmışlar kendilerini. İrem Derici de düşüşte aslında ama o çok çalışıyor. Aynı şekilde yine özel hayatıyla gündeme gelen Mustafa Ceceli de düşüşte. O da inanılmaz çalışıyor ve çaba sarf ediyor. Onları, Murat Dalkılıç ve Murat Boz’dan ayıran fark bu.”