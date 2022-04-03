Kavgaya karışan Burak Yörük’ten ‘küfür’ iddiası

İETT şoförüne saldırırken görüntüleri ortaya çıkan klip ve dizi oyuncusu Burak Yörük açıklama yaptı.

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İstanbul Kavacık'ta bir İETT otobüsünün sürücüsüyle kavga ederken görüntüleri ortaya çıkan Burak Yörük, görüntülerin olayın başını içermediğini ve kendisinin kavgaya çekilmek durumunda bırakıldığını belirterek şunları söyledi:

YANIMIZDAN GEÇERKEN KÜFÜR ETTİ

– Birçok haber sitesine ve sosyal medyaya konu olan görüntüler ile ilgili açıklama yapmak istiyorum… Öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim. İşim dışında böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm ve yaşananlardan dolayı herkesten özür dilerim…

– Kız arkadaşımı trafikte zor durumda bırakan, sıkıştıran ve yetmiyormuş gibi yanımızdan geçerken küfürler eden bir otobüs şoförüyle girmiş olduğumuz sözlü tartışma; beyefendinin tahrikleri, küfürleri ve sonrasında da beni dışarıya çağırmasıyla büyüdü.

HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM

– Doğru olan kendisiyle hiç muhatap olmadan polise haber verip şikayetimi yapmaktı. Ancak tartışma kendisinin beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü ve bu noktaya geldi. Olaya müdahale eden polis memurları trafiği tıkamamak adına olayın aslının takibini yol kenarında yaptı.

– Medyaya düşen görüntülerde maalesef olayın başlangıç anları bulunmuyor. Dolayısıyla bu haliyle yanıltıcı bir durum ortaya çıkıyor. Tüm samimiyetimle yaşanan bu talihsiz durumun içinde olduğum için herkesten tekrar özür dilerim.