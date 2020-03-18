Kaya Çilingiroğlu kaderine razı

Ünlü iş insanı Kaya Çilingiroğlu, corona virüsü ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı: "Gelirse gelir, mukadderat. Bir alın yazım var, gelirse gelir. Panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada ‘Evinde kal’ falan yazıyor, kalsan ne olacak."

Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Corona virüsüyle alakalı konuşan Çilingiroğlu, “Ben temiz bir adamım. Corona virüsü olduğu için ellerimi yıkamıyorum, ellerimi zaten yıkıyorum. Mesela insanlarla öpüşmeyi sevmezdim eskiden beri, elimle insanları iterim öpmesinler diye. Şimdi millet öpüşmemeye başladı, bu yeni değil ki, ben yıllardır yapıyorum” diye konuştu.

‘PANİK YAPMAYA GEREK YOK’

Corona virüsünden çekinmediğini söyleyen Çilingiroğlu, “Gelirse gelir, mukadderat. Bir alın yazım var. Panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada ‘Evinde kal' falan yazıyor, kalsan ne olacak. Corona virüsünün ne olduğunu biliyor musun, yok. Ne zaman biteceğini biliyor musun? Şimdi evden çıkıp yürüdüm, baktım şöyle marketler mal dolu, öyle yağmalayan da yok” dedi.

‘OĞLUMUN ELİNDEKİ SİLAH GERÇEK DEĞİL’

Geçtiğimiz günlerde oğlunun eline silah verip fotoğrafını çekmesi sosyal medyada tepki çeken Çilingiroğlu konuya açıklık getirdi ve şöyle dedi: “Bakın benim oğlum Airsoft.Strike oynuyor sürekli, bu bildiğiniz gerçekçi silahlar gibi ama bir oyun internete girip bakarlarsa anlarlar.”