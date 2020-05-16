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Kaya Çilingiroğlu panik oldu
Kaya Çilingiroğlu panik oldu
Bebek'te sevgilisi ile maskesiz bir şekilde gezerken görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, muhabirleri görünce panikledi ve hızlı bir hamleyle maskesini yüzüne taktı.
Emre ÇEVİK
Magazin 16 Mayıs 2020 - 11:01

Kaya Çilingiroğlu, önceki gün sevgilisi ile birlikte Bebek’te görüntülendi. Arabası ile yemek almak için bir restoranın önünde duran Çilingiroğlu, bir anda gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi ve yüzünde olmayan maskesini bir hamleyle yüzüne taktı.


‘MESAFEYİ KORUYALIM’

Çilingiroğlu, kendisine soru sormak için giden muhabirleri “Sosyal mesafeyi koruyalım” diyerek uyardı. Araç içinde bekleyen sevgilisi görüntü vermemek için aracın güneşliğini indirerek yüzünü gizledi. Çilingiroğlu, daha sonra hiçbir şey almadan arabada bekleyen sevgilisi ile uzaklaştı.

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