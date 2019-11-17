Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi

Kaya Çilingiroğlu, Seda Evin ile bir süre aşk yaşayıp geçtiğimiz yaz ayrılmıştı. Ünlü spor yorumcusu Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle Arnavutköy'deki bir mekanda görüntülendi.

Baş başa yemek yiyen çift, mekanın en iç kısmında gözlerden uzak olmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. Gazetecilerden kaçamayan Çilingiroğlu ve sevgilisi objektiflere takıldı.

Balıkçıdan çıkış yapacakken garsonlardan ‘haberciler var’ uyarısı alan Kaya Çilingiroğlu, sevgilisini yan kapıdan kaçırarak çekim yapılmasını engelledi. Ağzını bıçak açmayan Kaya Çilingiroğlu hanımefendinin kim olduğunu sır gibi sakladı.

Kaya Çilingiroğlu’nun, Seda Evin’le ayrılığına eski eşi Hülya Avşar’ın neden olduğu iddia edilmişti. Hülya Avşar da bu iddialara, “Sıradaki gelsin” diyerek esprili şekilde karşılık vermişti. Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisiyle görenler, ‘Sıradaki geldi’ yorumunda bulundu.