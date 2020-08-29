Kaya Çilingiroğlu: Zehra küçükken korkuyordu

Kaya Çilingiroğlu önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Burada bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan Çilingiroğlu’nun keyfi yerindeydi. Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar'la ilgili konuştu.

Çıkışta elinde Akbil’i ile dikkat çeken Kaya Çilingiroğlu, İBB'nin Bebek'teki modern tuvaletine Akbil bastı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Kaya Çilingiroğlu, “Akbil kullanıyorum. Otobüse ve metroya biniyorum” dedi.

Eski eşi Hülya Avşar'ın bir süre önce verdiği bir röportajında çarşaf giyen kadınlara yönelik “Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış, biliyorlarmış başımıza gelecekleri… Zehra görmüştü birini ‘Öcü’ demişti, korkmuştu. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi” söylemleri nedeniyle ‘Halkın kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma açılması hakkında Kaya Çilingiroğlu, “Hülya ile konuşmadım hiç bilmiyorum” dedikten sonra, “Peçe takıyoruz biz de… kızım Zehra küçükken korkuyordu” diyerek cevap verdi.