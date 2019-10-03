Kaya Çilingiroğlu’ndan baba oğul pozu

Paylaştığı video ve fotoğraflarla sık sık haber olan Kaya Çilingiroğlu, geniş kitleler tarafından oyuncu Hülya Avşar ile yaptığı evlilikle tanındı. Bu evlilikten Zehra adında bir de kız çocuk sahibi olan Çilingiroğlu, instagram hesabı üzerinden kendisini takip eden 50 bini aşkın isimle dönem dönem eski fotoğraflarını paylaşıyor. Kimi zaman kızı Zehra’nın bebeklik zamanına gitmemizi sağlayan bu karelerde kimi zaman da oğlu Kaya’yı görüyoruz.

BABA OĞUL FOTOĞRAFI

Kaya Çilingiroğlu içinde bulunduğumuz perşembe günü de yine bir baba oğul karesi paylaşmayı tercih etti. Ancak bu kare diğerlerinden farklıydı çünkü Kaya Çilingiroğlu ile bu defa babasını aynı karede gördük. Doktor olan babası Kaya Çilingiroğlu’nun kollarının altında henüz bir çocukken objektife gülümseyen Kaya’nın oğlunun da kendisine ne kadar benzediği böylelikle ortaya çıkmış oldu.