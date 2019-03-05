Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar itirafı

Şarkıcı Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, Kanal D'de yayınlanan bir magazin programına konuk oldu. Çilingiroğlu kendisi hakkında şaşırtıcı itiraflarda bulunarak gündeme gelmeyi başardı.

Oyuncu Seda Sevin ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Kaya Çilingiroğlu, katıldığı magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir çok kişi tarafından Hülya Avşar’ın eşi olarak tanınan Kaya Çilingiroğlu, katıldığı magazin programında bilinmeyenlerini anlattı. Çilingiroğlu, “İlişkimiz boyunca Hülya’ya tektaş takmadım. Çünkü biz tanıştığımızda onun tektaşı vardı” açıklamasını yaptı.

“HÜLYA İLE TEKRAR EVLENMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Çilingiroğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Benim için söylediklerini izlememiştim, sosyal medyadan gördüm. Büyük konuşmayayım ama Hülya ile yeniden evlenmem imkansız gibi bir şey. Aynı ortamda yaşamamız zor. Hülya geç kahvaltı yapıyor, ben onun tam tersi. Hülya, genelde yazın plaja gidiyor ben sevmem, Akşamları ise yemekten sonra odasına çekiliyor.

“HÜLYA DİNLEMEYİ SEVMEZ”

Hülya dinlemediği için anlamıyor. İnsanlarda genel olarak böyle bir sorun var. Dinlemeyi sevmiyorlar. Dinlemek bana babamdan mirastır.