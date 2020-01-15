Kaya Çilingiroğlu’ndan Zehra için özel kolaj

Geçtiğimiz gün saçlarını boyatarak farklı bir imaja bürünen Zehra Çilingiroğlu 22 yaşına bastığı gün babasının bir sürpriziyle karşılaştı. Çocuklarıyla birlikte olduğu anlara dair fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Kaya Çilingiroğlu, bu defa da kızı Zehra için bir paylaşımda bulundu. 22 yaşına giren kızı için bebeklikten günümüze çekilmiş fotoğrafları bir araya getiren Çilingiroğlu, bu özel doğumgünü kolajını kalp emojisi ile paylaştı ve kızının yeni yaşına ithafen ’22 sene’ notuyla paylaştı.