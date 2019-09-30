Kaya Giray’dan single müjdesi

Facebook'ta ürettiği parodi videolar ile tanınmaya başlayan ve kısa sürede büyük bir popüleriteye ulaşan Kaya Giray, dijital platformlarda yaklaşık 10 aydır koruduğu sessizliğini 'Yarınım Yok' isimli yeni şarkısıyla bozacağını duyurdu.

Youtube’da ürettiği, kendi besteleri ve şarkılarını yayınlayarak kısa sürede 1.000.000’dan fazla aboneye ulaşan Kaya Giray, yeni single’ı ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 2017’de ilk single’ı ‘Huuu’ yu sevenleriyle buluşturan Kaya Giray, 2018 yılında ise en yakın arkadaşı Enes Batur ile ‘Gel Hadi Gel’ isimli parçayla sürpriz bir düet yaptı. Toplamda 48 Milyon kez izlenen düetin klibi, uzun süre konuşulmuştu.

GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATACAK

Klibinin İstanbul’da çekilmesi planlanan şarkı, Ekim ayının ortalarında tüm dijital platformlarda yerini alacak. Görsel efektlerin de içerisinde yer alacağı, yönetmenliğini M. Zahit Kahveci’nin yapacağı klibin ön hazırlığı ise yaklaşık 10 kişilik bir ekip ile büyük titizlikte sürdürülüyor.