Kayahan doğum gününde anıldı

Türk pop müziğinin usta ismi Kayahan, ölümünün yedinci yılında, doğum gününde düzenlenen bir programla anıldı. Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın organize ettiği geceye katılan sanatçılar, usta ismin unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

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2015 yılında vefat eden Kayahan’ın kızı Beste Açar’ın Sarıyer’de bir mekanda organize ettiği ve “Cennete Besteler” adını verdiği geceye Hakan Peker, Kerem Cem, sanatçı dostları ile sevenleri katıldı.

Kayahan’ın unutulmaz şarkıları geceye katılan sanatçılar ve kızı Beste Acar tarafından seslendirildi. Program gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

“BABAMI ÇOK ÖZLEDİM”

Gecede konuşan Beste Acar, “Aramızdan ayrılışının yedinci doğum günü, onsuz kutlayacağımız” diyerek, şunları söyledi:

– İlk bulunduğumuz yere geldiğimizde, şurada oturdum. Karşı tarafa doğru baktım. Şuradaki beyaz deniz feneri neresi dedim. Kanlıca olabilir mi? Evet orası kanlıca mezarlığı. Hepimizin o anda tüyleri diken diken oldu. Projenin adı Cennete Besteler. Babam bu gece tam karşımızda olacak. Babamın sanatçı dostları, benim arkadaşlarım, birazdan babamın şarkılarını söyleyeceğiz.

– Ben de babamın şarkılarını söyleyeceğim. Doğum gününü kutlayacağız. Babamı çok özledim. Hani derler ya inanamıyorum. Sanki hep var. Hala o duygu var. Her gün o varmış gibi geliyor. Her ölüm erken ama babam çok erken öldü. 3 Nisan’da sevenleri ve arkadaşları ile gidip dua edeceğiz. (DHA)

