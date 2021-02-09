Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kayahan’ın kızı Aslı Gönül büyüdü

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanataçı Kayahan'ın İpek Açar'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül Açar, yıllar sonra ortaya çıktı.

Güncellenme: 11:20, 09/02/2021
Haberler Magazin
Kayahan’ın kızı Aslı Gönül büyüdü

Kayahan’ın 1999 yılında evlendiği İpek Açar’dan dünyaya gelen kızları Aslı Gönül Açar, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu.

Kayahan’ın 2015 yılında hayatını kaybetmesinin ardından besteci Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar, geçen günlerde yeni yaşını kutlayınca kızı da ortaya çıkmış oldu.

Alper Kömürcü, eşinin doğum günü için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kömürcü’nün yayınladığı karede Açar’ın Kayahan’dan olan kızı Aslı Gönül de yer aldı.

21 yaşındaki  Aslı Gönül, duru güzelliği ile dikkat çekti.

Fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Durham Üniversitesi’ni kazanan Aslı Gönül Açar, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Instagram
Yayınlanma Tarihi:11:16,