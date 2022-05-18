Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan o iddiaya yanıt

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, iki aydır aşk yaşadığı iş insanı Evren Bölek ile evlilik kararı aldı. Bölek'in eski eşi ise dün bağlandığı canlı yayında "Beste Hanım 4 haftalık hamile ama Evren Bey'in çocuğu olmuyor" dedi. Bu iddianın ardından Açar'ın avukatı açıklama yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, iki aydır birlikte olduğu Evren Bölek’ten aldığı evlilik teklifini kabul etti. Açar’ın sosyal medyada yayınladığı teklif videosunun ardından dün ‘2. Sayfa’ adlı magazin programına konuşan Bölek’in geçen ay boşandığı eski eşi Ece Taşkın, ihanet yüzünden boşandığını ancak söz konusu kadının kim olduğunu bilmediğini belirtti.

“BESTE DÖRT HAFTALIK HAMİLE”

Bölek’in kendisine 400 bin lira borcu olduğunu belirten Taşkın, “Önce bana olan borcunu ödesin sonra düğün yapsın. Aldığı yüzük bile sahte olabilir. Beste Hanım 4 haftalık hamile ama bizim 5 yıllık evliliğimde Evren Bey’in rahatsızlığından dolayı çocuğumuz olmadı” dedi.

“YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ”

Bu iddia sonrası Beste Açar’ın avukatı yazılı açıklama yaptı:

“Son dönemde belirli magazin programlarında ve sosyal medya platformlarında ortaya atılan asılsız ve kamuoyu yaratma çabasındaki tüm iddia ve atıflar asılsız ve dayanaksızdır.”

“İlgili mecralarda basın, medya araçları ve sosyal medya platformlarında gerek Evren Bölek gerek Beste Açar’ın ve rahmetli babası değerli müzisyen besteci ve söz yazarı sevgili Kayahan’ın sevenlerini üzmekte.”

“Bu durum müvekkillerimizin itibarlarını zedelediği gibi ile hayatlarını ve kişilik haklarını da rencide etmektedir.”

“iftira niteliğinde bulunan ve kişilik haklarına saldırı düzeyine varan ve özel yaşamın gizliliği sınırlarını aşan söylemlerden ibaret bu asılsız iddialara yer veren kişilere ve kurumlara karşı gerekli yasal süreç ise tarafımızca başlatılacaktır.”