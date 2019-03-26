‘Kayaları çatlatan güzellik Alessandra’
Victoria's Secret iç çamaşırı markasının defilelerinde boy göstererek ünlenen 37 yaşındaki model Ambrosio, siyah bikinisiyle adeta rakiplerine gövde gösterisinde bulundu. İki dev kayanın arasında çektirdiği ve 140 bine yakın beğeni alan fotoğrafında Alessandra bu sektörde daha uzun süre adından söz ettireceğini gösterdi. Ambrosio’nun Türk takipçileri de ünlü modelin fotoğrafına kayıtsız kalmadı hatta bir takipçisi ‘Kayaları çatlatan güzellik Alessandra’ notunu düştü.