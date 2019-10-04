Kayhan filminin oyuncuları kimler, konusu ne? Kayhan nerede çekildi?

Kayhan sinema filmi bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak. Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı Türk komedi filmi Kayhan oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekildi? İşte Kayhan filmine dair detaylar...

Kayhan filminde; liseden mezun olduktan yirmi yıl sonra düzenlenen pilav gününe katılan Kayhan, lise yıllığında arkadaşlarının onun hakkında yazdıkları kötü ifadeleri okur. Bu nedenle arkadaşlarından intikam almaya yemin eder. Peki Kayhan nerede çekildi, oyuncuları kimler?

KAYHAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerinin tamamı İstanbul'da gerçekleştirilen ve beş haftada tamamlanan ‘Kayhan'ın hikayesi ise okulun geleneksel pilav gününe lise arkadaşlarını görmek için heyecanla gelen Kayhan'ın, kendisine hediye edilen 98 mezunları yıllığını görünce yaşadığı büyük şok ile başlıyor.

KONUSU VE OYUNCULARI

Lise yıllarından beri dost bildiği herkesin aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan, yaşadığı hayal kırıklığını üzerinden atanamayınca kahkaha ve komedi dolu bir intikam hikayesinin fitili ateşleniyor. Lise arkadaşları için özenle hazırlanmış planlarını harekete geçiren Kayhan'a bu yolculukta kardeşi bildiği ve onu çok seven Orçun, (İrfan Kangı), eşi Sevim (Gökçe Eyüboğlu)'in tüm çabalarına rağmen eşlik ediyor.