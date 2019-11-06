Kayhan Yıldızoğlu kimdir, kaç yaşında?

Kurtlar Vadisi Pusu, Akasya Durağı, Çiçek Taksi, Selena gibi bir dönemin popüler dizilerinde boy gösteren Kayhan Yıldızoğlu, Eşkıya, Kara Murat, Keloğlan gibi filmlerde de rol almıştır. Peki Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu kaç yaşında?
KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?
Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk Sineması’nda genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkıya vb. yardımcı rollerde oynamıştır. Yıldızoğlu 150’nin üstünde filimde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Kanal D’de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yüce Majeste lakaplı bir rolü canlandırmıştır.
Kayhan Yıldızoğlu, kendisi gibi sinema sanatçısı olan Suna Yıldızoğlu ile bir evlilik yaşamıştır.
YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER;
Söz (dizi) – 2018 (Ömer Bey)
Dışarda: Zehri İçin – 2018
Aksak – 2016 Hasan Dede
Kurtlar Vadisi Pusu – 2015 Yüce Majeste
Köstekgiller Perili Orman – 2015
Küçük Ağa – 2014-2015
Öyle Sevdim ki Seni – 2013
Ali Ayşe’yi Seviyor – 2013
Bizim Okul – 2013
Evim Sensin – 2012
Akasya Durağı – 2008-2012 Mazhar Bey
Adanalı – 2011
Selena – 2006 – 2009
Görgüsüzler- 2008
Sevda Çiçeği – 2006
Unutulmayanlar – 2006
Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar – 2006
Miras – 2005
İnadım İnat – 2005
Cennet Mahallesi – 2004
Yabancı Damat – 2004
Kalbin Zamanı – 2004
Ömerçip – 200
Zart-1 TV – 2000
Bize Ne Oldu – 1999
Kahpe Bizans – 1999
Eşkıya – 1996
Tatlı Kaçıklar – 1996
Çiçek Taksi – 1995
Cümbüş Sokak – 1993
Zirvedekiler – 1993
Varyemez – 1991
Sözde Kızlar – 1990
Hoşgeldin Ramazan – 1987
Nokta İle Virgül Paldır Küldür – 1979
Taşı Toprağı Altın Şehir – 1978
İşte Bizim Hikayemiz – 1978
Kara Murat Devler Savaşıyor – 1978
Hedef – 1978
Güneşli Bataklık – 1977
Kara Murat Denizler Hakimi – 1977
Çakal Avı – 1977
Şıpsevdi – 1977
Yıkılmayan Adam – 1977
Ölmeyen Şarkı – 1977
Bizim Kız – 1977
Adana Urfa Bankası – 1976
Sıralardaki Heyecan—1976
Kocam Erkek mi? – 1975
Dadaş Hasan – 1975
Topuz – 1975
Üç Kağıtçılar – 1975
Evcilik Oyunu – 1975
Acele Koca Aranıyor – 1975
Unutma Beni – 1974
Almanyalı Yarim – 1974
Göç – 1974
Kahramanlar – 1974
Unutama Beni – 1974
Kara Murat Kardeş Kanı – 1974
Kara Murat Ölüm Emri – 1974
Ayrı Dünyalar – 1974
Aşk Mahkûmu – 1973
Vurgun – 1973
Soyguncular – 1973
Bitirimler Sosyetede – 1973
Bir Demet Menekşe – 1973
Acı Hayat – 1973
Turist Ömer Uzay Yolunda – 1973
Bitirim Kardeşler – 1973
Rabia – 1973
Arap Abdo – 1973
Kabadayının Sonu – 1973
Battal Gazi Geliyor – 1973
Anneler Günü – 1973
Gazi Kadın – 1973
Kara Murat Fatih’in Fermanı – 1973
Balıkçı Osman – 1973
Süper Adam Kadınlar Arasında – 1972
Bir Pınar ki – 1972
Malkoçoğlu Kurt Bey – 1972
Yumurcak Küçük Şahit- 1972
Kara Murat: Fatih’in Fedaisi – 1972
Ayrılık – 1972
Falcı – 1972
Sen Alın Yazımsın – 1972
Hızlı Hızır – 1972
Zulüm – 1972
Ölüm Bebekleri – 1972
Bela Mustafa – 1972
Kadın Yapar – 1972
Yıldırım Ajan – 1972
Kanlı Para – 1972
İtham Ediyorum – 1972
Rüyalar Gerçek Olsa – [[1972
Babanın Arkadaşları / L’Amico del Padrino – 1972
Ve Silahını Çekti – 1972]]
Hayatımın En Güzel Yılları – 1972
Keloğlan – 1971
Kızıl Maske’nin İntikamı – 1971
İpi Boynunda Bil – 1971
Herşeyim Sensin – 1971
Bir Kadın Kayboldu – 1971
Yarın Ağlayacağım – 1971
Gizli Aşk – 1971
Ali Baba Kırk Haramiler – 1971
Yavru İle Katip – 1971
Sevdiğim Uşak – 1971
Bicirik İş Başında – 1971
Bicirik İş Peşinde – 1971
Elmacı Kadın – [[1971
Görünce Kurşunlarım – 1971
Hasret – 1971
Hem Döğüş Hem Seviş – 1971
Kurşunla Selamlarım – 1971
Sürgünden Geliyorum – 1971
Toto Kralı – 1971
Fadime Cambazhane Gülü – 1971
Üç Arkadaş – 1971]
Gönül Hırsızı – 1971
Oyun Bitti – 1971
Yumurcağın Tatlı Rüyaları – 1971
Mıstık – 1971
Devler Geliyor – 1970
Ecel Teri – 1970
Ankara Ekspresi (film) – 1970
Fadime – 1970
Koçum Ali – 1970
Tehlikeli Oyun – 1970
Sevgili Muhafızım – 1970
Şoför Nebahat – 1970
Hayatım Sana Feda – 1970
Arım, Balım, Peteğim – 1970
Buğulu Gözler – 1970
Mazi Kalbimde Yaradır – 1970
Kara Gözlüm – 1970
Kurşunların Kanunu – 1969
Yaralı Kalp – 1969
Gül Ayşe – 1969
İffet – 1969
Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor – 1969
Osmanlı Kartalı – 1969
Aşk Bu Değil – 1969
Sabah Olmasın – 1969
Şehir Eşkiyası – 1969
Kaderimsin – 1969
Tarkan – 1969
Acı İle Karışık – 1969
Can Pazarı – 1968
Artık Sevmeyeceğim – 1968
Dağları Bekleyen Kız – 1968
Malkoçoğlu Kara Korsan – 1968
Ömrümün Tek Gecesi – 1968
Leylaklar Altında – 1968
Erikler Çiçek Açtı – 1968
Son Vurgun – 1968
Kara Battal’ın Acısı – 1968
Urfa İstanbul – 1968
Kahveci Güzeli – 1968
Şeyh Ahmet – 1968
Ölüm Saati – 1967]
Kara Davut – 1967
Ömre Bedel Kız – 1967
Yaşlı Gözler – 1967
Malkoçoğlu – 1966
Fatih’in Fedaisi – 1966