Kayıp Ayşe Altundaş olayında yasak aşk itirafı: Ormanda ilişkiye girdik

Kayıp Ayşe Altundaş, 18 Temmuz sabahı kızı Fadime Altundaş ile birlikte yaşadığı evden çok erken saatlerde ayrıldı. O tarihten beri kendisinden haber alınamayan talihsiz kadın için kızı, Müge Anlı’nın programına başvurdu ve konu hakkında araştırmalar arttı.

YASAK AŞK İTİRAFI

Programa telefonla bağlanan kişi, “Ben bir hafta önce 4-5 gün boyunca sabah 5.30 gibi alıp bir yazlığa bırakıyordum. Oradan kendim işe yetişiyordum. O sabah yine aradım, bana ‘İşe gitmeyeceğim ama gel senle konuşalım canım çok sıkılıyor’ dedi. Bende onu aldım. Sonra ormanlık alana gittik. Ormanlık alanda ilişkiye girdik. Orada oturduk. Saat 7.30 gibi evinin önüne bıraktım. Ondan sonra ise haberim yok. Biz 2013’ün 4 ayından beri birlikteyiz. Bunu da eşi dahil herkesi biliyordu” şeklindeki açıklamalarıyla herkesi şoke etti.

“SABAH NAMAZINA KALKTIM ONU ARADIM”

Yayına bağlanan Mehmet adlı kişi, “Sabah namazına kalktığımda o beni aramasın eşim duymasın diye ben onu aradım. Sonra ormanlık alana gittik. Ormanlık alanda ilişkiye girdik. Orada oturduk. Saat 7.30 gibi evinin önüne bıraktım. Ondan sonra ise haberim yok. Biz 2013’ün 4 ayından beri birlikteyiz. Bunu da eşi dahil herkesi biliyordu” şeklindeki açıklamalarıyla herkesi şoke etti.