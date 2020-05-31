Kayıp Balık Dori filminin konusu ne? Kayıp Balık Dori Türkçe seslendirmeyi kim yapmıştır?

Kayıp Balık Nemo’nun devam filmi niteliğini taşıyan Kayıp Balık Dori, bu akşam televizyonlarda yayınlanacak. Pixar tarafından yapılan 3 boyutlu animasyon filmi Kayıp Balık Dero hakkında bazı bilgileri sizler için haberimizde derledik…

Andrew Stanton'un hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı Kayıp Balık Dori filmi, Kayıp Balık Nemo'nun babasını bulduğu Kaliforniya kentinden 1 yıl sonrasında gelişen olayları konu almaktadır. İşte Kayıp Balık Dori filminin konusu ve Türkçe seslendirme yapanları…

KAYIP BALIK DORİ KONUSU

10 saniyede bir hafızası sıfırlanan Dori’nin hatırladığı tek şey bir zamanlar bir ailesi olduğu ve onlardan bir şekilde ayrılmak zorunda kaldığıdır. Arkadaşlarıyla birlikte ailesini bulabilmek için uzun bir yolculuğa çıkan Dori, yol boyunca hayatla ilgili çok daha başka dersler de alacaktır.



TÜRKÇE SESLENDİRME

Dory (Aysun Topar Senturk)

Marlin (Özdemir Çiftçioğlu)

Hank (Erkan Taşdöğen)

Bailey (Ali Çorapçı)

(Kerem Atabeyoğlu)

Nemo (Kutay Aydın)

Rudder (Ali Ekber Diribaş)

Mr. Ray (Boğaçhan Sözmen)

Çocuk Dory (Mira Divrik)

Husband Fish (Sinan Divrik)

Sigourney Weaver (Özden Ayyıldız)