Kayıp Balık Dori filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Kayıp Balık Dori, bir Amerikan 3 boyutlu animasyon filmidir. 2003 tarihli Pixar filmi Kayıp Balık Nemo'nun devamı niteliğindedir; Dory, Nemo, Marlin ve Balıkçı Teknesi çalışanları bu filmde de mevcuttur. İlk filmde olduğu gibi, Andrew Stanton senaryosunu yazıp bu filmi yönetmiştir. Angus MacLane ise yardımcı yönetmen olmuştur. Film Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 Haziran 2016 tarihinde yayınlanmıştır.