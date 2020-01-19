Kayıp Balık Dori filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Kayıp Balık Dori filminin konusu şöyle: Kayıp Balık Dori’de unutkan karakter Dory, tekrar ailesiyle birlikte olmak için büyük bir maceraya çıkmıştır. Film Nemo’nun babasını bulduğu Kaliforniya kentinden 1 yıl sonrasında gelişen olayları konu almaktadır.
KAYIP BALIK DORİ OYUNCU KADROSU
Ellen DeGeneres Dory
Albert Brooks Marlin
Diane Keaton Jenny
Eugene Levy Charlie
Ty Burrell Bailey
Willem Dafoe Gill
Vicki Lewis Deb (& Flo)
Kaitlin Olson Dory’nin Kardeşi
Dominic West
Idris Elba