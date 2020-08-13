Kayıp Dünya: Jurassic Park filminin konusu ne?

Usta yönetmen Steven Spielberg’in yönettiği efsane film Kayıp Dünya: Jurassic Park bu akşam ekranlarda olacak. Ailecek izlenebilecek bu sinema şöleni ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Michael Crichton kitabından beyazperdeye aktarılan ve vizyona girdiği 1997 yılında fırtınalar koparan devam filmi Kayıp Dünya: : Jurassic Park, bu akşam televizyon izleyicilerine sinema şöleni yaşatacak. Kayıp Dünya: : Jurassic Park filminin konusu ve oyuncuları…

KAYIP DÜNYA JURASSIC PARK KONUSU

Adada bazı dinazorlar hayatta kalmayı başarmıştır.Dinazor üreten Site B kod adlı tesis kasırga sonucu yıkılmış ve dinazorlar serbest kalmıştır. Aradan geçen dört yıl içinde dinazorlar büyümüş ve birer canavar haline gelmişlerdir. Sitenin sahibi itibarını korumak için dinazorları doğal çevrelerine bırakmayı amaçlamaktadır.

KAYIP DÜNYA: JURASSİC PARK OYUNCULARI

Jeff Goldblum

Julianne Moore

Camille Belle

Peter Stormare

Ariana Richards