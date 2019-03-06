Kayıp Efsane konusu ve oyuncuları: Kayıp Efsane filminde kimler oynuyor?

Kayıp Efsane filminde kimler oynuyor ve nasıl bir hikayeyi konu alıyor? Yönetmenliğini Wuershan'ın yaptığı başrollerinde Chen Kun, Keith Collea ve Angelababy'in yer aldığı fantastik/gerilim filmi ”Kayıp Efsane” televizyonda yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor. İşte detaylar…

KAYIP EFSANE KONUSU VE OYUNCULARI

1990'lı yılların başında hayatlarını mezar yağmacılığı yaparak kazanan üç mojin Hu Bayi, Wang Kaixuan ve Shirley Yang emekli olarak New York'a yerleşirler. Bayi ve Shirley kendilerini romantik bir ilişki içinde bulurlarken, Kaixuan ise yaşadıkları hayattan ve finansal çöküntüden daha iyilerini hak ettiklerini düşünmektedir. Bu nedenle para kazanmak için son kez mezar yağmalamayı kabul eder. Bu araştırma esnasında Bayi'nin yirmi yıl önce ölen ve ilk aşkı olan Ding Shitian'ın hayatta olduğunu farkeder. Shitian'ın ölüm sebebini keşfetmek isteyen Kaixuan'a Bayi ve Shirley'in de katılmasıyla macera başlar.

Kayıp Efsane Oyuncuları

Chen Kun,

Angelababy,

Keith Collea,