Kayıp İnci filmi konusu nedir? Kayıp İnci hangi kitaptan uyarlandı?

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Suna Selen'in yer aldığı unutulmaz kitaptan beyaz perdeye aktarılan Kayıp İnci televizyonda seyircilerle buluşuyor. İzleyiciler Kayıp İnci filmi nerede çekildi, Kayıp İnci filmi oyuncuları ve konusu merak ediyor.

2016 yapımı Kayıp İnci filmi bu akşam televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Dram türündeki filmin başrolünde İsmail Hacıoğlu ile Suna Selen yer alıyor. İşte, Kayıp İnci filmine dair detaylar…

KAYIP İNCİ KONUSU

İdealist bir gazeteci olan Cemal, yaptığı bir haber nedeniyle çalıştığı gazeteden kovulur. Elinde çay ve simidiyle başıboş gezinirken parkta çok güzel bir genç kızla karşılaşır. Bu sessiz ve tuhaf kız aniden bayılır. Hastanede kızın açlıktan bayıldığını öğrenen Cemal ona yardım etmeye karar verir.

Kız İstanbul'a birkaç gün önce gelmiş, otobüsten iner inmez her şeyini çaldırmış, açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüştür. Genç kız kendisini büyütenlerin gerçek ailesi olmadığını öğrenmiş, üvey annesi ölmeden önce ona bazı ipuçları vererek gerçek ailesinin İstanbul'da yaşadığını söylemiştir. Cemal tüm araştırmalarına rağmen kızın geçmişi hakkında bir ipucu bulamaz.

KAYIP İNCİ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI

Kayıp İnci, Kemalettin Tuğcu’nun ‘Bir Garip Kızcağız’ adlı eserinden uyarlanmıştır.

KAYIP İNCİ OYUNCU KADROSU

İsmail Hacıoğlu

Su Kutlu

Suna Selen

Levent Özdilek

KAYIP İNCİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 Yılında vizyona giren Kayıp İnci filminin çekimleri İstanbul’da yapıldı. İstanbul’da film çekimi için özel setler kuruldu.