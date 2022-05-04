Kaynaşlı Belediye Başkanı’nın mesajına Ece Seçkin’den sert tepki

Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, 2. Lig'e çıkan Düzcespor'un kutlamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından "Düzcespor'un şampiyon olmasından çok mutlu olduk, tebrik ettik, sevindik. Ancak, cumartesi günü kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzce'liye yakışmaz. Düzce muhafazakar bir yerdir" mesajını paylaştı. Şahin'in ifadelerine şarkıcı Ece Seçkin sert tepki gösterdi.

Halil ATAŞ

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Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Düzcespor’un şampiyonluk kutlamasında, kadın şarkıcının yer almasına tepki gösterdi.

“DÜZCE MUHAFAZAKAR BİR YERDİR”

Şahin paylaşımda, “Düzcespor’un şampiyon olmasından çok mutlu olduk, tebrik ettik, sevindik. Ancak, cumartesi günü kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor’a ve Düzceli’ye yakışmaz.! Düzce muhafazakar bir yerdir. Dini değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama, sınırları aşmadan” ifadelerini kullandı.

“AŞAĞILAYICI VE AYRIMCI”

Şahin’in paylaşımına şarkıcı Ece Seçkin’in yanıtı ise sert oldu. Seçkin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

* Sayın Şahin, bayan değil kadın! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim. Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum.

* İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var konuyu nereye çekmek istiyorsunuz?

“ŞARKILAR SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

* Siz ‘kadın, müzik ve konser’ üçlemesine ‘sınırları aşmak’ diyorsanız size kötü bir haberim var Sayın Şahin… Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet ‘sınırlarını aşmak’ için şarkılar söylemeye devam edeceğiz! kadınları susturamazsınız!

* Bu mesleği yapan tüm kadın arkadaşlarımdan #KadınlarıSusturamazsınız tag’ine destek bekliyorum.Müzik susmasın, biz susmayalım.

MHP’DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Belediye Başkanı Şahin, daha önce A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef alarak, sporcuların kendilerini ‘teşhir ettiğini’ savunmuş ardından da MHP’den ihraç edilmişti.