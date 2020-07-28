Kayseri Aslanı konusu ve oyuncuları… Kayseri Aslanı filminde kimler oynuyor?

Sinemada kendine 2017 yılında yer bulan Kayseri Aslanı, bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Yönetmenliğini Ali Demirel'in yaptığı ve çok bilinmeyen oyuncuların oynadığı Kayseri Aslanı filminin konusu ve kadrosunuhaberimizde bulabilirsiniz…

KAYSERİ ASLANI OYUNCULARI

İnan Ulaş Torun

Algı Eke

Ali Çatalbaş

Asuman Dabak

Ali Erkazan

KAYSERİ ASLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ersin, Kayseri'nin ünlü pastırmacısının oğludur. Altılı ganyandan kazandığı bir miktar para ile eniştesini de ikna eder kumar oynar. Fakat işler düşlediği gibi gitmez. Büyük bir borç ile sonlanan gecede Ersin babasının dükkanı üzerine senet imzalamak zorunda kalır. 1 ay içinde borcunu ödemek zorundadır ve bunun için de bir plan yapar. Geliştirdiği proje ile Çin'den ucuz mal getirip esnaflara daha çok para kazandırmak vaadi ile topladığı paralarla Çin'e gider. Bu arada çocukluktan beri sevdiği kız Zehra da bu süreçte nişanı atmıştır. Çin'de kaldığı otelde yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Chong'un kızının düğünü vardır. Ancak kız bu evliliği istememektedir ve Ersin'i de ikna ederek gece kaçıp birlikte Kayseri'ye gelirler ve ortalık iyiden iyiye karışır. Çinli mafya da Kayseri'ye gelmiştir.